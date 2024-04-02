Багатообіцяюче тріо Galaxy S24 — як на підбір. Всі моделі гарні самі по собі і збалансовані в технічному плані. Підлаштовуються під потреби користувача і швидко виконують будь-які команди. При великій кількості подібностей, є також істотні відмінності:

Базовий S24 — вдосконалений спадкоємець S23 з покращеною автономністю і функціоналом; S24 Plus — варіант для тих, кому потрібно щось середнє між базою і флагманом; Samsung Galaxy S24 Ultra — найцікавіший зразок з преміальною «начинкою».

Щоб вибрати S24, варто порівняти технічні характеристики.

Діагональ екрана

Екранного простору у Samsung достатньо для відображення мультимедійного ігрового контенту, іконок меню, текстових документів. Мінімальний екран у S24 — 6,2 дюйма. Цього достатньо для комфортного керування однією рукою.

Смартфон з приставкою «Плюс» збільшений до 6,7 дюйма. Він популярний серед флагманів. Віддається перевага для геймінгу і роботи в додатках з складним інтерфейсом.

Ultra всього на 0,1 дюйма більше, ніж Плюс. Завдяки прямокутній формі корпусу без закруглених кутів, екран здається безмежним. Завдяки цьому відчувається чіткий ефект погруження.

Накопичувач

Ємність базового S24 варіативна: 128 Гб для користувачів, які сконцентровані на функціях зв'язку, і 256 Гб — для тих, хто багато фотографує, слухає музику, грає.

Galaxy S24+ стартує від 256 Гб, а максимальній збірці досталося 512 Гб.

У продвинутого титанового флагмана Ультра — від 256 гігабайт до 1 терабайта.

Матеріали виготовлення

Всі пристрої міцні і довговічні. Посилене заднє скло захищене від подряпин, сколів, стирання. Тести в реальних умовах доводять покращену ударостійкість.

У S24 і S24+ алюмінієва рамка. Маленька вага, міцна. S24 Ultra — гігант у титані. Адаптований до екстремальних умов експлуатації.

Сумісність з аксесуарами

По-перше, сучасні смартфони — це частина злагодженої екосистеми Samsung, яка постійно розвивається. Звідси — безперебійна синхронізація з брендовими пристроями.

По-друге, відкрита ОС Android забезпечує інтеграцію з гаджетами від сторонніх виробників. У пару до Галаксі можна вибрати за посиланням https://www.moyo.ua/gadgets/smart_chasy/tonometr/ Смарт-годинник з тонометром, бездротові навушники з хорошою автономністю, місткий power bank та інші аксесуари.

У цьому плані у всіх S24 можливості збігаються: бездротові інтерфейси працюють стабільно, підтримується спеціальне ПО від розробників гаджетів, роз'єм Type-C забезпечує просте підключення за допомогою шнура.

На якій моделі зупинитися?

Далеко не останню роль при виборі грає ціна. Між простою S24 і флагманською S24 Ultra значний розрив. S24 Plus — посередині між ними. Якщо вибір обмежується фінансами, варто віддати перевагу базовому Samsung.