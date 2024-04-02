Багатообіцяюче тріо Galaxy S24 — як на підбір. Всі моделі гарні самі по собі і збалансовані в технічному плані. Підлаштовуються під потреби користувача і швидко виконують будь-які команди. При великій кількості подібностей, є також істотні відмінності:
Щоб вибрати S24, варто порівняти технічні характеристики.
Екранного простору у Samsung достатньо для відображення мультимедійного ігрового контенту, іконок меню, текстових документів. Мінімальний екран у S24 — 6,2 дюйма. Цього достатньо для комфортного керування однією рукою.
Смартфон з приставкою «Плюс» збільшений до 6,7 дюйма. Він популярний серед флагманів. Віддається перевага для геймінгу і роботи в додатках з складним інтерфейсом.
Ultra всього на 0,1 дюйма більше, ніж Плюс. Завдяки прямокутній формі корпусу без закруглених кутів, екран здається безмежним. Завдяки цьому відчувається чіткий ефект погруження.
Всі пристрої міцні і довговічні. Посилене заднє скло захищене від подряпин, сколів, стирання. Тести в реальних умовах доводять покращену ударостійкість.
У S24 і S24+ алюмінієва рамка. Маленька вага, міцна. S24 Ultra — гігант у титані. Адаптований до екстремальних умов експлуатації.
По-перше, сучасні смартфони — це частина злагодженої екосистеми Samsung, яка постійно розвивається. Звідси — безперебійна синхронізація з брендовими пристроями.
По-друге, відкрита ОС Android забезпечує інтеграцію з гаджетами від сторонніх виробників. У пару до Галаксі можна вибрати за посиланням https://www.moyo.ua/gadgets/smart_chasy/tonometr/ Смарт-годинник з тонометром, бездротові навушники з хорошою автономністю, місткий power bank та інші аксесуари.
У цьому плані у всіх S24 можливості збігаються: бездротові інтерфейси працюють стабільно, підтримується спеціальне ПО від розробників гаджетів, роз'єм Type-C забезпечує просте підключення за допомогою шнура.
Далеко не останню роль при виборі грає ціна. Між простою S24 і флагманською S24 Ultra значний розрив. S24 Plus — посередині між ними. Якщо вибір обмежується фінансами, варто віддати перевагу базовому Samsung.
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Багатообіцяюче тріо Galaxy S24 — як на підбір. Всі моделі гарні самі по собі і збалансовані в технічному плані. Підлаштовуються під потреби користувача і швидко виконують будь-які команди. При великій кількості подібностей, є також істотні відмінності:
Щоб вибрати S24, варто порівняти технічні характеристики.
Екранного простору у Samsung достатньо для відображення мультимедійного ігрового контенту, іконок меню, текстових документів. Мінімальний екран у S24 — 6,2 дюйма. Цього достатньо для комфортного керування однією рукою.
Смартфон з приставкою «Плюс» збільшений до 6,7 дюйма. Він популярний серед флагманів. Віддається перевага для геймінгу і роботи в додатках з складним інтерфейсом.
Ultra всього на 0,1 дюйма більше, ніж Плюс. Завдяки прямокутній формі корпусу без закруглених кутів, екран здається безмежним. Завдяки цьому відчувається чіткий ефект погруження.
Всі пристрої міцні і довговічні. Посилене заднє скло захищене від подряпин, сколів, стирання. Тести в реальних умовах доводять покращену ударостійкість.
У S24 і S24+ алюмінієва рамка. Маленька вага, міцна. S24 Ultra — гігант у титані. Адаптований до екстремальних умов експлуатації.
По-перше, сучасні смартфони — це частина злагодженої екосистеми Samsung, яка постійно розвивається. Звідси — безперебійна синхронізація з брендовими пристроями.
По-друге, відкрита ОС Android забезпечує інтеграцію з гаджетами від сторонніх виробників. У пару до Галаксі можна вибрати за посиланням https://www.moyo.ua/gadgets/smart_chasy/tonometr/ Смарт-годинник з тонометром, бездротові навушники з хорошою автономністю, місткий power bank та інші аксесуари.
У цьому плані у всіх S24 можливості збігаються: бездротові інтерфейси працюють стабільно, підтримується спеціальне ПО від розробників гаджетів, роз'єм Type-C забезпечує просте підключення за допомогою шнура.
Далеко не останню роль при виборі грає ціна. Між простою S24 і флагманською S24 Ultra значний розрив. S24 Plus — посередині між ними. Якщо вибір обмежується фінансами, варто віддати перевагу базовому Samsung.