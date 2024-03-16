Заміна вікон у дитячому садку. Фото: Getty Images

У Миколаєві витратять 1,5 мільйона гривень на заміну вікон та вхідниих дверей у дитячому садочку №95. Раніше на подібні роботи вже направили 2,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

У липні 2023 року Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради обрав ТОВ «Злата Буд-М» виконавцем капітального ремонту будівлі у частині заміни вікон та дверей у дитячому садку № 95 по вулиці Космонавтів. Договір передбачав оплату 4 мільйона 266 тисяч 850 гривень. Всі роботи будівельники мали виконати до 31 грудня 2023 року.

Скриншот з тендеру на ProZorro

Однак 12 грудня департамент уклав з підрядником додатковий договір про зменшення суми договору на 1 мільйон 271 тисячу 152 гривні. Загальна вартість робіт склала 2 мільйона 995 тисяч 698 гривень. Будівельники встигли виконати частину робіт, проте не вказується які саме.

Скриншот з тендеру на ProZorro

Скриншот з тендеру на ProZorro

Після цього 14 березня з підрядником уклали другий договір на заміну вікон та дверей у дитсадку. Вартість робіт вказана 1 мільйон 552 тисячі 33 гривні. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради вказує, що виникла потреба в закупівлі додаткових робіт по об’єкту. Проектно-кошторисну документацію було відкориговано та включено необхідні роботи, однак які саме не вказано. Всі роботи підрядник має виконати до 2 вересня 2024 року.

«Закупівля додаткових будівельних робіт в того самого підрядника є необхідністю з метою недопущення пошкодження результатів раніше виконаних робіт, оскільки, заміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням. Потреба здійснити додаткову закупівлю є обов’язковою, оскільки без неї є неможливим виконання проекту в цілому, у зв’язку із наступними причинами: у процесі виконання робіт виникли обставини, які вимагали провести коригування технічної частини проекту. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи, надає можливість забезпечити сумісність обсягу виконаних робіт та конструкцій з тими, що виконувалися цим підрядником по первісному проекту, а отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації об’єкту. Заміна підрядника може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру та не забезпечить гарантію якості вже виконаних робіт», — вказано у обґрунтуванні підписання договору.

Зазначимо, що ця ж фірма «Злата Буд-М», яка зареєстрована у селі Галіцинове на Миколаївщині, капітально відремонтує пошкоджений внаслідок російських обстрілів житловий будинок У Заводському районі Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській гімназії №20, яка постраждала від обстрілів весною 2022 року, вже замінили 98 вікон та відремонтували дах.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.