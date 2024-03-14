З 14 березня у кінотеатрі «Multiplex» у Миколаєві показиватимуть оскароносну картину Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Про це повідомляється у розкладі на сайті кінотеатру.

Стрічка йтиме щодня о 13:50. Фільм демонструватимуть англійською мовою з українськими субтитрами. На великому екрані фільм можна буде подивитись до 20 березня, потім він вийде на онлайн-платформах. Стрічку також можна придбати й подивитися на сервісах Amazon, Apple TV і Google Play Movies.

Квитки можна придбати онлайн. Їхня вартість – 140 гривень.

Кількість вільних місць у залі, скриншот з сайту кінотеатру

Як відомо, 11 березня фільм режисера Мстислава Чернова вперше в історії українського кінематографу отримав «Оскар».

Стрічка зображує події в Маріуполі в лютому-березні 2022 року. Зокрема, до неї ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.

Нагадаємо, що Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.