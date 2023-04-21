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У четвер, 20 квітня, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів, Миколаївська область підписала договір про двосторонню співпрацю з польським Західнопоморським Воєводством, що передбачає взаємодопомогу в ряді сфер.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Заява передбачає двосторонню співпрацю Миколаївської області та Західноприморського Воєводства в таких сферах:
— допомога в реалізації відповідних програм Європейського Союзу;
— підтримка розвитку відносин та співробітництва між Польщею та Україною;
— З метою забезпечення співпраці сторонами буде створено спільну робочу групу з питань міжрегіонального співробітництва, – йдеться у повідомленні.
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У четвер, 20 квітня, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів, Миколаївська область підписала договір про двосторонню співпрацю з польським Західнопоморським Воєводством, що передбачає взаємодопомогу в ряді сфер.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Заява передбачає двосторонню співпрацю Миколаївської області та Західноприморського Воєводства в таких сферах:
— допомога в реалізації відповідних програм Європейського Союзу;
— підтримка розвитку відносин та співробітництва між Польщею та Україною;
— З метою забезпечення співпраці сторонами буде створено спільну робочу групу з питань міжрегіонального співробітництва, – йдеться у повідомленні.