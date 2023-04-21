У четвер, 20 квітня, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів, Миколаївська область підписала договір про двосторонню співпрацю з польським Західнопоморським Воєводством, що передбачає взаємодопомогу в ряді сфер.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Заява передбачає двосторонню співпрацю Миколаївської області та Західноприморського Воєводства в таких сферах:

— допомога в реалізації відповідних програм Європейського Союзу; — підтримка розвитку відносин та співробітництва між Польщею та Україною;

— реалізація проєктів міжрегіонального співробітництва;

— обмін досвідом з відповідними партнерами у сферах місцевого самоврядування, комунального господарства, громадського транспорту, охорони здоров'я, освіти, енергоефективності, туризму, культури тощо.

— З метою забезпечення співпраці сторонами буде створено спільну робочу групу з питань міжрегіонального співробітництва, – йдеться у повідомленні.