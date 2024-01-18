Реалізація меморандуму про розмінування Чорного моря, найімовірніше, розпочнеться влітку.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему «Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами, подальші плани щодо співпраці» в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

За словами дипломата, у кожної із сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму. Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.

«Тому турецька сторона робить усе можливе, щоб у найближчі місяць-півтора провести державне узгодження і ратифікацію. Найбільш імовірно, що вихід кораблів у море відбудеться десь у літні місяці, ареал охоплення — це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії і Туреччини», — пояснив Василь Боднар.

Посол додав, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.

«Він для нас корисний, ми у ньому зацікавлені, і ми працюємо над тим, щоб приєднатися до нього. Офіційна заява звучить так, що приєднання кораблів чи обладнання, яке необхідне, можливе тільки після війни, щоб не ставати обʼєктами атак. Водночас обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми будемо вести переговори безпосередньо під час зустрічей», — підсумував він.

Нагадаємо, що Туреччина, Болгарія та Румунія офіційно затвердять коаліцію для розмінування Чорного моря.

Варто зазначити, що на проведення глобальної операції з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів піде три-п'ять років, розмінування морських шляхів комунікацій може тривати три-п'ять місяців.