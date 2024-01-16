Міністр оборони України Рустем Умєров і його румунський колега Анджел Тилвар обговорили регіональну безпеку та ініціативу з розмінування Чорного моря.

Про це Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Глава Міноборони України поінформував Тилвара про ситуацію на фронті та висловив Румунії подяку за «непохитну підтримку», зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16.

«Очікуємо на посилення оборонної співпраці між нашими країнами», — заявив він.

Крім того, сторони домовилися про взаємний обмін візитами з метою підсилення діалогу.

Нагадаємо, на проведення глобальної операції з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів піде три-п'ять років, розмінування морських шляхів комунікацій може тривати три-п'ять місяців.

Варто зазначити, що Туреччина, Болгарія та Румунія офіційно затвердять коаліцію для розмінування Чорного моря.