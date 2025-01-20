На Миколаївщині піротехніки знищили авіабомбу, знайдену поблизу села
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- Марія Хаміцевич
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17:55, 20 січня, 2025
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На території Первомайської громади Миколаївського району виявили авіабомбу ФАБ-500.
Небезпечний фугасний снаряд знайшли неподалік населеного пункту, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Фахівці за допомогою спеціального обладнання обережно вилучили боєприпас та транспортували його у безпечне місце. Після цього авіабомбу знищили шляхом контрольованого підриву.
ДСНС нагадує, що Миколаївщина залишається одним із найбільш замінованих регіонів України. Громадянам варто бути максимально обережними та дотримуватись правил мінної безпеки:
- не торкатися підозрілих предметів;
- позначити місце їх виявлення;
- негайно повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102;
- дочекатися прибуття спеціалістів та вказати місце знахідки.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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