На Миколаївщині піротехніки знищили авіабомбу, знайдену поблизу села

Авіабомба ФАБ-500 знайдена у Первомайській громаді Миколаївщини, фото: ДСНС

На території Первомайської громади Миколаївського району виявили авіабомбу ФАБ-500.

Небезпечний фугасний снаряд знайшли неподалік населеного пункту, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Фахівці за допомогою спеціального обладнання обережно вилучили боєприпас та транспортували його у безпечне місце. Після цього авіабомбу знищили шляхом контрольованого підриву.

Знайдена на Миколаївщині авіабомба ФАБ-500, фото: ДСНС Авіабомба ФАБ-500 знайдена у Первомайській громаді Миколаївщини, фото: ДСНС Авіабомба ФАБ-500 знайдена у Первомайській громаді Миколаївщини, фото: ДСНС

ДСНС нагадує, що Миколаївщина залишається одним із найбільш замінованих регіонів України. Громадянам варто бути максимально обережними та дотримуватись правил мінної безпеки:

не торкатися підозрілих предметів;

позначити місце їх виявлення;

негайно повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102;

дочекатися прибуття спеціалістів та вказати місце знахідки.

Авіабомба ФАБ-500 знайдена у Первомайській громаді Миколаївщини, фото: ДСНС Авіабомба ФАБ-500 знайдена у Первомайській громаді Миколаївщини, фото: ДСНС Знищення піротехніками ДСНС авіабомби ФАБ-500, фото: ДСНС Миколаївщини

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».