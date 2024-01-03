На проведення глобальної операції з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів піде три-п'ять років, розмінування морських шляхів комунікацій може тривати три-п'ять місяців.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ВМС планує повномасштабну операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Станом на сьогодні створено штаб, сама операція планується.

«За результатами цього планування можемо відзначити, що у своїй активній фазі, тобто розмінування насамперед морських шляхів комунікацій, торгові шляхи, можна сказати, триватиме три-п'ять місяців, а глобальна операція – протягом кількох років – три-п'ять років», – сказав він.

При цьому Дмитро Плетенчук підкреслив, що навіть після цього «все одно залишиться робота в Чорному морі».

Нагадаємо, Туреччина, Болгарія та Румунія офіційно затвердять коаліцію для розмінування Чорного моря.