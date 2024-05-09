Британія виділить €23 млн для підтримки енергетики України. Фото: Міненерго

Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 20 мільйонів фунтів (близько 23 мільйонів євро).

Про це повідомило міністерство енергетики України.

Кошти спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію, зазначає відомство.

Гроші від чергового гранту Сполученого Королівства надійдуть на рахунок фонду найближчим часом, йдеться в повідомленні.

Новий грант доповнив попередні внески Лондона, сума яких уже складає 50 мільйонів євро, водночас загальна сума внесків до фонду сягнула понад 433 мільйони євро, вказує Міненерго.

Міненерго також повідомило, що під час нещодавньої зустрічі міністра Германа Галущенка з главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine, на фінансування яких Лондон виділить 16 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.