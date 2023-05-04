Жителя Снігурівки під час окупації міста змусили закопувати у могили пакети з тілами. Росіяни погрожували завдати шкоди його родині.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

— Липневого дня 2022 року до нього приїхали окупанти, забрали його до свого штабу на «перевірку» та повідомили, що, якщо він хоче, аби його родина спокійно жила, потрібно виконати певну роботу. Після розмови чоловіка привезли на старе кладовище, де з автівки вивантажили пакети та наказали їх захоронити, —розповів Сергій Шайхет.

У середу, 3 травня, слідчі поліції провели ексгумацію фрагментів людських частин тіла з цих могил.

— Лише після отримання результатів досліджень можна буде говорити про те, з ким саме так по-звірячому обійшлись нелюди. Однак сумнівів у тому, що вони нелюди немає, — додав він.

Нагадаємо, що у звільненій Снігурівці, що на Миколаївщині, виявили тіла 27 людей, які загинули під час окупації міста російськими військовими.

Також після звільнення від окупантів в Снігурівці Миколаївської області було виявлено катівню. Там утримували та знущались з цивільних.