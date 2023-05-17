|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця:
|20:21
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|3.9 м/с
|Схід сонця:
|05:08
|Захід сонця
|20:40
|Температура завтра:
|+26 C°
Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час обстрілів Миколаєва в ніч на 17 травня.
Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Крім того частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури.
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
На місцях працюють комунальники.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.
Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час обстрілів Миколаєва в ніч на 17 травня.
Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Крім того частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури.
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
На місцях працюють комунальники.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.