Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час обстрілів Миколаєва в ніч на 17 травня.

Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Крім того частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

На місцях працюють комунальники.