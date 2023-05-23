У Миколаєві десятки мешканців перекрили дорогу по вулиці Генерала Карпенка в районі зупинки 1 КП, через те, що в їх багатоповерховому будинку перекрили газопостачання.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами миколаївців, у їх будинку по вулиці Генерала Карпенка 77, невідомі 10 травня перекрили газопостачання.

Вони повідомили, що у «Миколаївгазі» їм вказали на те, що вартість повторного підключення газопостачання до будинку становить 3500 гривень, які вони зібрали та сплатили, проте подача газу до їх житла так і не була відновлена.

— Невідомі перекрили у нашому будинку газ. Люди викликали аварійну службу, яка приїхала та підтвердила, що не було ніякої аварії чи порушення, але газ не ввімкнули. С десятого травня в нас немає газу, — розказала кореспонденту «НикВести» мешканка будинку Євгенія.

Через це жителі будинку вимушені були вийти на акцію протесту, щоб привернути увагу на їх проблему. Представники поліції, які прибули на місце події, провели з жителями розмову після якої ті припинили блокування дороги та разом з представниками «Миколаївгазу» пішли до двору багатоповерхівки.

В результаті, представники Миколаївгазу пообіцяли зайнятися розв'язанням їх проблеми.

Пізніше у пресслужбі Миколаївгазу повідомили про те, що газ було відновлено газопостачання до п‘яти стояків будинку.

— До 7 відновити не можемо, тому що не тримає тиск мережа. Необхідний доступ до всіх квартир. Чому потрібен? Якщо у когось ввімкнена плита, ми дамо газ — загазованість, вибух, не дай Боже, летальні наслідки... Людям і поліції це пояснили, - повідомила прессекретарка підприємства Ірина Крісанова.

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