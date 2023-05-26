Контррозвідка Служби безпеки України викрила на Миколаївщині чегрового поплічника РФ, який інформував ворога про розміщення ЗСУ в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.



За вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння.



Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «‎завантаженість»‎ і можливе переміщення колон з боєприпасами.



Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.



За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який також передавав окупантам локації Сил оборони. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.