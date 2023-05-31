Вчора, 30 травня, росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 10:00 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, о 18:00 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 29 травня ворог двічі завдав артилерійських ударів по місту Очаків, також фіксувалися обстіли Очаківської громади.