Вчора, 30 травня, росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 10:00 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:00 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, 29 травня ворог двічі завдав артилерійських ударів по місту Очаків, також фіксувалися обстіли Очаківської громади.
Вчора, 30 травня, росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 10:00 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:00 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, 29 травня ворог двічі завдав артилерійських ударів по місту Очаків, також фіксувалися обстіли Очаківської громади.