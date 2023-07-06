Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції для відновлення природних екосистем необхідно десять років. Над програмою відновлення територій працюють спеціалісти з 20 різних країн.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

— Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками та сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді... Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми, – зауважив він.

За даними міністра, наразі над програмою відновлення територій, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн. Проте, питання відновлення самої зруйнованої Каховської ГЕС поки що не є пріоритетним.

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Крім того, Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.