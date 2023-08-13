Територіальне управління Держбюро розслідувань, розташоване у Миколаєві, повідомило про підозру колишній прокурорці Миколаївської окружної прокуратури Ірині Андросовій у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ.

Текст підозри опубліковано на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Зазначається, що Ірина Андросова була призначена на посаду прокурора Миколаївської окружної прокуратури 15 березня 2021 року. За матеріалами ДБР, злочин вона вчинила, ще перебуваючи на посаді.

Зокрема, 29 березня 2022 року вона листувалася у телеграмі з користувачем «Никитос», який, за інформацією слідчих, ймовірно є її сином.

«Я сегодня в храме с отцом Николаем долго говорила, тоже войну обсуждали. Он рассказал, что его прихожанка вчера первый раз с сестрой на связь вышла — та с Мариуполя, и с первых дней войны с ней не было связи. Вчера кратко отзвонились и единственное, что сказала, что то, что с ними делали азовцы — это ужас… Сестра спросила, насиловали ли… Та говорит, не раз и настолько извращенно, и это при том, что город в активной боевой фазе((( Говорит, когда РФ зашли, они им ноги готовы были целовать», — писала вона.

Також жінка заявляла, що українські захисники стріляли у цивільних та називала військовослужбовців «нациками»:

«Так они сами занимают жилые дома, а как в спину стреляли и выбраться не давали(( я очень много уже слышала, все не напишешь, наши ЗСУ тоже жалко((( Которые не нацики, но этого отребья нацистского на восточном направлении — тьма((«, — писала прокурорка.

Крім того, вона стверджувала, що Революція Гідності була військовим переворотом, виправдовувала окупацію Донбасу, а у війні на сході, яка триває з 2014 року, звинувачувала українську владу.

Зважаючи на це, 10 серпня їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, адвокати колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа оскаржують вирок Приморського райсуду Одеси, за яким чоловік отримав довічне ув’язнення.