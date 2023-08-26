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Мер Москри Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник», — йдеться у повідомленні.

Як стверджує Сергій Собянін, внаслідок атаки БПЛА попередньо постраждалих і руйнувань немає. Водночас користувачі соцмереж повідомляли про «стовп вогню», який вони бачили зі своїх вікон.

Нагадаємо, що у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.

Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.