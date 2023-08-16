Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Як повідомляють у телекомпанії, відео передали українські спецслужби.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву «Sea Baby», є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

— Надводні дрони — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленгорський гірняк» і танкера SIG, — повідомив він.

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як «Sea Baby» доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

— Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів, — сказав Василь Малюк.

Він також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

— На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу. Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане, — сказав він в інтерв'ю CNN.

За словами Василя Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.

— Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотники виробляються на підпільному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством, — сказав він.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.