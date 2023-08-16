Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Як повідомляють у телекомпанії, відео передали українські спецслужби.
Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву «Sea Baby», є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.
— Надводні дрони — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленгорський гірняк» і танкера SIG, — повідомив він.
СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як «Sea Baby» доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.
Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.
— Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів, — сказав Василь Малюк.
Він також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.
Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.
— На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу. Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане, — сказав він в інтерв'ю CNN.
За словами Василя Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.
— Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотники виробляються на підпільному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством, — сказав він.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.
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Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Як повідомляють у телекомпанії, відео передали українські спецслужби.
Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву «Sea Baby», є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.
— Надводні дрони — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленгорський гірняк» і танкера SIG, — повідомив він.
СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як «Sea Baby» доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.
Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.
— Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів, — сказав Василь Малюк.
Він також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.
Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.
— На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу. Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане, — сказав він в інтерв'ю CNN.
За словами Василя Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.
— Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотники виробляються на підпільному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством, — сказав він.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.