У суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.

Автомобільний рух мостом перекрили, повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, пошкодження дістали два прольоти на мосту.

«У районі Кримського мосту знову гучно. Очевидці повідомляють про два потужні вибухи на мосту в різних місцях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.