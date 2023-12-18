Сьогодні, 18 грудня, росіяни знову вдарили по місту Херсон. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомили у військовій адміністрації міста й області.
Обстріл припав на Дніпровський район міста, кажуть в ОВА. Зокрема, в одному з житлових кварталів міста під ударом опинилося приватне підприємство. Від обстрілу 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці, дістав травми, несумісні з життям.
Нагадаємо, українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.
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Сьогодні, 18 грудня, росіяни знову вдарили по місту Херсон. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомили у військовій адміністрації міста й області.
Обстріл припав на Дніпровський район міста, кажуть в ОВА. Зокрема, в одному з житлових кварталів міста під ударом опинилося приватне підприємство. Від обстрілу 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці, дістав травми, несумісні з життям.
Нагадаємо, українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|