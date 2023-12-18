Сьогодні, 18 грудня, росіяни знову вдарили по місту Херсон. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомили у військовій адміністрації міста й області.

Обстріл припав на Дніпровський район міста, кажуть в ОВА. Зокрема, в одному з житлових кварталів міста під ударом опинилося приватне підприємство. Від обстрілу 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці, дістав травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.