На Миколаївщині 25-річному чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за побиття співмешканки, яка від отриманих травм померла.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Зазначається що, мешканець Баштанського району, який неодноразово чинив бійки з місцевими жителями та домашнє насильство щодо 25-річної співмешканки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті побутового конфлікту, завдав руками та ногами множинні тілесні ушкодження співмешканці, яку вкрай тяжкому стані доставлені до лікарні. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла у лікарні.

За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 11 грудня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.