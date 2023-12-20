У Миколаївській області 46-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство свого співмешканця. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Зазначається, що мешканка Миколаївського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті побутового конфлікту, дочекавшись, коли співмешканець засне, почала завдавати йому ударів ножем в область голови, тулуба та кінцівок.

Так, її злочинні дії припинив свідок, який також проживав у будинку потерпілого та почув його крик.

За скоєне жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 11 грудня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.