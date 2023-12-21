З 22 грудня в миколаївському електротранспорті почне діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України.

Про це повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що вартість залишається незмінною - 7 гривень. Проте тепер електронний квиток надаватиме можливість змінювати електротранспорт.

Відомо, що нова система оплати стала можливою завдяки співпраці «Миколаївелектротранс» у та Монобанку. Тепер, щоб розрахуватися за проїзд, достатньо мати лише смартфон та рахунок у будь-якому банку України.

Так, процедура дуже проста: через камеру телефона необхідно просканувати QR-код та перейти за посиланням, яке направить у вікно для оплати.

«До цього купувати електронні квитки могли лише користувачі додатка Приват 24. Але у нас досить розгалужена система банків в Україні і це було не всім зручно. Тому ми прийшли до такого рішення, щоб бути більш зручними для наших пасажирів», — розповідає директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

За даними підприємства, цього року значно збільшилася кількість оплати за проїзд за допомогою QR-коду. Так, якщо торік електронні квитки купували близько 9% пасажирів, то наразі середній показник сплати за проїзд смартфоном за 11 місяців становив 23%, а за листопад - 27%.

Також електронний квиток надаватиме додаткову зручну можливість — він буде дійсний протягом години на всіх видах електротранспорту. Тобто протягом цього часу пасажир може пересісти на будь-який інший електротранспорт без купівлі нового квитка.

Зокрема, Старі QR-коди додатка Приват 24 будуть діяти ще впродовж місяця. За цей час пасажири зможуть розібратися та звикнути до нової системи.

Однак, у підприємстві наголошують, що після проходження тестових випробувань нової системи оплати разом з Монобанком планують створити окремий додаток для придбання квитків та багаторазових проїзних.

Нагадаємо, нещодавно Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували. Перший вийшов на маршрут 13 липня.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.