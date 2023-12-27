Понад 100 пасажирів із херсонського вокзалу, який вчора постраждав від російських обстрілів, успішно дісталися до Києва за графіком, рівно о 7:20.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що на одній із проміжних станцій потяг із херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, перевантажили на потяг, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.
«Раді бачити всіх наших пасажирів і поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими», – йдеться в повідомленні УЗ.
Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Понад 100 пасажирів із херсонського вокзалу, який вчора постраждав від російських обстрілів, успішно дісталися до Києва за графіком, рівно о 7:20.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що на одній із проміжних станцій потяг із херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, перевантажили на потяг, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.
«Раді бачити всіх наших пасажирів і поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими», – йдеться в повідомленні УЗ.
Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.