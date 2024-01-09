Після деокупації правобережжя Херсонщини розмінували 24,5% території.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння — у березні минулого року їх було 80.
«Нині понад 24,5% правобережжя розміновано. Це 168 тисяч гектарів території, з них майже 144 тисяч гектарів — землі сільськогосподарського призначення», — сказал Олександр Прокудін.
Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
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Після деокупації правобережжя Херсонщини розмінували 24,5% території.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння — у березні минулого року їх було 80.
«Нині понад 24,5% правобережжя розміновано. Це 168 тисяч гектарів території, з них майже 144 тисяч гектарів — землі сільськогосподарського призначення», — сказал Олександр Прокудін.
Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|