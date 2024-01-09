Сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Після деокупації правобережжя Херсонщини розмінували 24,5% території.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння — у березні минулого року їх було 80.

«Нині понад 24,5% правобережжя розміновано. Це 168 тисяч гектарів території, з них майже 144 тисяч гектарів — землі сільськогосподарського призначення», — сказал Олександр Прокудін.

Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.