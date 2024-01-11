Фігурант, який бив знайомого. Фото:Національна поліція у Миколаївській області

У Миколаєві затримали чоловіка, який зарізав знайомого та вивіз тіло на пустир біля гаражів.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Про те, що на пустирищі біля гаражного кооперативу поблизу вулиці Індустріальної виявили скривавлене тіло невідомого чоловіка до поліції повідомив перехожий пізно ввечері 5 січня.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло потерпілого, зафіксував на його тілі чисельні ножові поранення грудної клітини та встановив, що смерть чоловіка настала декілька діб тому.

Згодом, завдяки роботі оперативників та фахівців кримінального аналізу за допомогою аналітичної підсистеми з впізнання осіб за особливими прикметами поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 48-річний миколаївець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Провівши поглиблений аналіз записів камер відеоспостереження та комплекс інших слідчих та оперативно-розшукових заходів, правоохоронці з’ясували, що до вбивства причетний 27-річний знайомий вбитого.

— Упродовж двох діб детального вивчення факту злочину, ми покроково відновили події з дня вчинення вбивства до моменту виявлення тіла чоловіка. Оперативники з’ясували, що 3 січня потерпілий розпивав спиртне вдома у фігуранта. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс чисельні удари ножем гостю, від яких той помер на місці. Щоб приховати злочин та уникнути відповідальності, майже дві доби фігурант зберігав вдома тіло вбитого, і лише вночі 5 січня вивіз його, замотаного у ковдру, на пустир біля гаражів, — розповів начальник обласного главку поліції Миколаївщини Сергій Махно.

Свій вчинок зловмисник пояснив давнім конфліктом, який загострився під час спільного розпивання алкоголю.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі повідомили 27-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві у мікрорайоні Ліски під час конфлікту чоловік наніс вогнепальні поранення своєму сусідові.