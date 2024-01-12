Ніж, яким фігурант наносив удари. Фото: поліція у Миколаївській області

У Миколаївській області правоохоронці затримали місцевого мешканця за вбивство товариша.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За словами 48-річного жителя села Галицинове Миколаївського району, під час застілля із товаришем до будинку увірвались троє невідомих чоловіків, побили їх та зараз знайомий перебуває у непритомному стані.

У будинку правоохоронці виявили на підлозі без ознак життя 34-річного чоловіка. За попереднім висновком судово-медичного експерта, його смерть настала внаслідок ножового поранення.

Також на одязі заявника поліціянти виявили плями крові. А у ході слідчо-оперативних заходів встановили, що чоловік вигадав напад невідомих задля уникнення відповідальності за вбивство товариша.

Правопорушник розповів правоохоронцям, що разом із потерпілим вони розпивали алкогольні напої. У якийсь момент, господаря обурило, що товариш почав навчати його життя. Між чоловіками виникла бійка, в результаті якої зловмисник схопив ніж та вдарив ним гостя в область грудної клітини.

Жителя Миколаївщини слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З будинку вилучили знаряддя вчинення злочину – ніж та одяг зловмисника, які направили на експертизу.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали чоловіка, який зарізав знайомого та вивіз тіло на пустир біля гаражів.