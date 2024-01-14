Уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.
Про це сказала прем’єрка країни Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent.
Вона офіційно підтвердила, що її країна не збирається висилати українських чоловіків, які отримали захист за правилами Європейського союзу та законно перебувають в Естонії та підкреслила, що українська влада сама має знайти способи переконати цих людей повернутися на Батьківщину.
Кия Каллас додала, що це питання із Зеленським, але каже, що це «завдання України — звертатися до людей, які перебувають тут, і запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині».
Нагадаємо, що президент Естонії Алар Каріс оголосив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро.
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.
Про це сказала прем’єрка країни Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent.
Вона офіційно підтвердила, що її країна не збирається висилати українських чоловіків, які отримали захист за правилами Європейського союзу та законно перебувають в Естонії та підкреслила, що українська влада сама має знайти способи переконати цих людей повернутися на Батьківщину.
Кия Каллас додала, що це питання із Зеленським, але каже, що це «завдання України — звертатися до людей, які перебувають тут, і запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині».
Нагадаємо, що президент Естонії Алар Каріс оголосив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро.