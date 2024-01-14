Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.

Про це сказала прем’єрка країни Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent.

Вона офіційно підтвердила, що її країна не збирається висилати українських чоловіків, які отримали захист за правилами Європейського союзу та законно перебувають в Естонії та підкреслила, що українська влада сама має знайти способи переконати цих людей повернутися на Батьківщину.

Кия Каллас додала, що це питання із Зеленським, але каже, що це «завдання України — звертатися до людей, які перебувають тут, і запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині».

Нагадаємо, що президент Естонії Алар Каріс оголосив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро.