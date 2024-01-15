Румунські фермери поновили блокаду одного з КПП на кордоні з Україною, фото з відкритих джерел

Румунські фермери знову в заблокували рух вантажівок до пункту пропускук «Порубне», що на румунсько-українському кордоні.

За даними ДПСУ, почали перекривати рух о 12.00. Також протестувальники перекривають ще один КПП.

«Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про початок блокування руху вантажних автомобілів на напрямку румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського «Красноїльськ», — зазначили у ДПСУ.

Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Як відомо, 13 січня румунські фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажівок у пункті пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ввечері, 13 січня, вони завершили акцію протесту.

Згодом, 14 січня фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».

Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, які блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

Нагадаємо, що 7 квітня, тисячі фермерів у Румунії протестували проти впливу імпорту українського зерна на ціни. Люди блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію.