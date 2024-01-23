Викрадений Volkswagen Passat, Фото: Нацполіція Миколаївської області

Поліцейські упродовж години розшукали викрадені автомобілі та затримали двох чоловіків у Вознесенському районі Миколаївщини.

За крадіжку їм загрожує до восьми років ув’язнення, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, вранці 21 січня до чергової частини Вознесенського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканця села Актове Олександрівської громади про крадіжку його автомобіля Volkswagen Passat. Зі слів заявника, незамкнений легковик знаходився на території домогосподарства із ключами у замку запалення.

Зазначається, що того ж дня ввечері до поліції із аналогічною заявою звернувся житель Вознесенської громади. У чоловіка біля подвір’я його будинку викрали Opel Kadett із працюючим двигуном.

Викрадений Opel Kadett, Фото: Нацполіція Миколаївської області

Як відомо, правоохоронці розшукали автомобілі за декілька кілометрів від місць викрадення та встановили особи крадіїв.

Одним із викрадачів виявився 42-річний односельчанин заявника. Чоловік їздив на Volkswagen по селу, а потім покинув автівку на одній із вулиць та попрямував додому.

Також упродовж години співробітники сектору реагування патрульної поліції розшукали на одній із вулиць Вознесенська й інший викрадений автомобіль разом із 26-річним нетверезим чоловіком у ньому.

За даними слідства, автомобілі вже повернули власникам. Слідчі затримали крадіїв та повідомили про підозри за частиною 1 та частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкції статті передбачають до п’яти та восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжні заходи. Досудові розслідування наразі тривають.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у викраденні автомобіля Nissan Navara на Миколаївщині. Машина була у кюветі неподалік дороги.