Близько 4-ої години ранку 23 січня на подвір’я депутата Закарпатської облради невідомий кинув гранату, відбувся вибух.

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Зазначається, що на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» із приватного будинку в Мукачеві.

На місце негайно прибув наряд поліції. Господар помешкання — депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.

Слідчі кваліфікують подію за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати у залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель людини.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Депутату обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.