В Азербайджані на заводі ТОВ «Ширван-Араз», який перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборонної промисловості, сталася виробнича аварія, внаслідок чого постраждало кілька людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами речника Міністерства оборонної промисловості Азербайджану Яшара Ісакова, внаслідок аварії двоє працівників заводу у Ширані зазнали легких травм. Потерпілих госпіталізували.

Водночас у міській прокуратурі заявили про трьох постраждалих.

Проводиться розслідування через вибух. За попередніми оцінками, інцидент стався в одному з цехів заводу через розрив снаряда 120 мм від удару молотом.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал заводу «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.

Пізніше українські ЗМІ повідомили, що нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.

Завод «Новатек», що знаходиться у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки безпілотників.