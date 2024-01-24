Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент Володимир Зеленський через падіння російського літака Іл-76 викликав до себе військове керівництво та голову Служби безпеки України, аби встановити «всі чіткі факти».

Наразі щодо ситуації доповіли міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шептала, голова військової розвідки Кирило Буданов і очільник СБУ Василь Малюк.

— Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз, — підкреслив Володимир Зеленський.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

Наразі РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.