Вночі 28 січня росіяни атакували Україну «Шахедами», чотири з яких було знищено, і двома ракетами «Іскандер-М».
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
«Ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.
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Вночі 28 січня росіяни атакували Україну «Шахедами», чотири з яких було знищено, і двома ракетами «Іскандер-М».
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
«Ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|