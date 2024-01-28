Вночі 28 січня росіяни атакували Україну «Шахедами», чотири з яких було знищено, і двома ракетами «Іскандер-М».



Про це повідомили у Повітряних Силах.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«Ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Уночі ППО збила 4 з 8 «шахедів», які ворог запустив по Україні, Ілюстрація: Генштаб

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.