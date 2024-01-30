Намагався вкрасти у магазині сигарети. Фото: Поліція Миколаївської області

Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який намагався обікрасти магазин у Первомайському районі Миколаївщини. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

За даними поліції Миколаївської області, 28 січня чоловік пошкодив захисний ролет й вікно та проник до продуктового магазину, у якому намагався викрасти сигарети. Правоохоронці затримали його «на гарячому», він встиг скласти у сумку 39 пачок сигарет.

Під час з’ясування усіх обставин події стало відомо, що мешканець райцентру знаходиться у розшуку за крадіжки у сусідній області.

Намагався вкрасти у магазині сигарети. Фото: Поліція Миколаївської області Намагався вкрасти у магазині сигарети. Фото: Поліція Миколаївської області Намагався вкрасти у магазині сигарети. Фото: Поліція Миколаївської області

Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану».

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території районного центру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, миколаївські патрульні затримали ексробітника мийки за крадіжку каси. Він вкрав 1500 гривень.