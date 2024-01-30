Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який намагався обікрасти магазин у Первомайському районі Миколаївщини. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
За даними поліції Миколаївської області, 28 січня чоловік пошкодив захисний ролет й вікно та проник до продуктового магазину, у якому намагався викрасти сигарети. Правоохоронці затримали його «на гарячому», він встиг скласти у сумку 39 пачок сигарет.
Під час з’ясування усіх обставин події стало відомо, що мешканець райцентру знаходиться у розшуку за крадіжки у сусідній області.
Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану».
Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території районного центру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який намагався обікрасти магазин у Первомайському районі Миколаївщини. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
За даними поліції Миколаївської області, 28 січня чоловік пошкодив захисний ролет й вікно та проник до продуктового магазину, у якому намагався викрасти сигарети. Правоохоронці затримали його «на гарячому», він встиг скласти у сумку 39 пачок сигарет.
Під час з’ясування усіх обставин події стало відомо, що мешканець райцентру знаходиться у розшуку за крадіжки у сусідній області.
Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану».
Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території районного центру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, миколаївські патрульні затримали ексробітника мийки за крадіжку каси. Він вкрав 1500 гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|