Суд повернув у власність України «трубу Медведчука». Фото: dzi.gov.ua

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», що раніше належала проросійському політику Віктору Медведчуку.

Про це 1 лютого повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

За його словами, що у 2021 році Фонд подавав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

«У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора (31 січня — ред.) Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Так, Україна відстояла своє право на це майно», — повідомив Віталій Коваль.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Детальніше про «трубу Медведчука»

Нафтопровід «Самара — Західний напрямок» був побудований за часів СРСР і мав стати державною власністю після проголошення незалежності України, однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».

Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід.

За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив. З 2021 року він перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта».

Нагадаємо, що журналісти Bihus.Info опублікували другу частину розслідування, де аналізують записи розмов народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Записи стосуються української частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Раніше повідомлялося, що раніше журналісти проекту Bihus.Info опублікували першу частину розслідування, в основу якого покладено записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. За словами автора матеріалу, у їхньому розпорядженні опинилися записи за чотири роки, їх, ймовірно, зробили українські спецслужби.