Росіяни, вдень, 2 лютого, завдали авіаційного удару по багатоповерхівках та приватним житловим будинкам Херсону, у результаті чого поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ДСНС.

«Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі», — написав Олександр Прокудін.

За його словами, у результаті обстрілу постраждало двоє мешканців. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець, його також шпиталізували до медзакладу.

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: Херсонська МВА

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: Херсонська МВА

Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: Херсонська МВА

Як відомо, за минулу добу, 1 лютого, противник здійснив 279 обстрілів по Херсонщині, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

Також, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців були поранені. Також під удар російської армії на Херсонщин потрапила бригада швидкої допомоги.