Наслідки обстрілів Очакова, фото «НикВести»

Вночі 3 лютого українська ППО збила над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Вчора, 2 лютого російські військові двічі за день обстрілювали Очаків та акваторію Очаківської громади.

«Також увечері, 2 лютого, о 19:18 та о 21:24 ворог застосував FPV-дрон та вдарив артилерією по Куцурубській громаді», — написав Віталій Кім.

За даними ОВА, постраждалих через дії російських окупантів немає.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Нещодавно російські військові пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.