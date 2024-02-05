Зранку 5 лютого російські війська з артилерії обстріляли Херсон, влучили в легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розповіли, що після артобстрілу внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. У ньому після пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

У Херсоні російський снаряд влучив у автівку, фото Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло два та зазнали поранення три іноземних волонтери.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.

Згодом стало відомо, що російського посла у Франції Олексія Мєчкова викличуть 5 лютого до МЗС Франції через удар РФ по Бериславу під час якого загинули волонтери.