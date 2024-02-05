Посол Росії у Франції Олексій Мєчков, Фото: BFMTV

Російського посла у Франції Олексія Мєчкова викличуть 5 лютого до МЗС Франції через удар РФ по Бериславу під час якого загинули волонтери.

Як пише BFMTV, послу мають заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

Париж «також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції», додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило «скоординований маневр Росії» з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло два та зазнали поранення три іноземних волонтерів.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.

Як відомо, у вересні 2023 року в Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади. А 26 січня 2024 року, російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.