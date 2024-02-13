Художница Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

У Державного бюро розслідувань є ухвала на арешт майна екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

Вона зазначає, що ДБР має ухвалити арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича — художниці Софії Морозюк.

Окрім того, під арешт потрапили земельні ділянки у різних регіонах України, автівки преміумкласу та квартири сім’ї Гринкевичів. Водночас ще є ухвали на арешт двох квартир у Києві та однієї у Харкові, а також земельної ділянки, які наразі перебувають у власності Софії Морозюк.

«Хочу закцентувати, що в переважній більшості це майно було придбано саме в умовах війни», — сказала Тетяна Сап'ян.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлана «захистила» майно від арешту передавши його під заставу.