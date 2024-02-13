Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров вирушили оглянути ситуацію на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, сьогодні приділялись питання фронту, і зокрема Авдіївці, Куп'янську, Лиману.

«Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умеров зараз на місцях, саме там, на фронті, весь день. Об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли про ситуацію», — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що вони вирішують наявні проблеми, а саме комплектацію підрозділів, укріплення, управління.

Як відомо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Згодом Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.