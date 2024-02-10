Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

«Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – повідомив президент.

Зокрема, заступниками Олександра Сирського призначено Вадима Сухаревського (відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами) та полковника Андрія Лебеденка (інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем).

Також Зеленський погодив кандидатури заступників начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Бригадний генерал Володимир Горбатюк (його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління). Бригадний генерал Олексій Шевченко ( логістика в армії). Бригадний генерал Михайло Драпатий відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

«Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони.

Зазначимо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.