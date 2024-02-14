Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Російські війська вкотре за день обстріляли Херсон, відомо про трьох постраждалих людей, серед них 14-річна дівчина.

Про це 14 лютого повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї — вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя», — зазначив він.

Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.

Нагадаємо, 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Внаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста. Також були пошкоджені теплотраси на двох котельнях.

За минулу добу, росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.