Вночі, 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша.
Про це повідомляє Міністерство культури.
Внаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.
Як зазначає Мінкульт, цей театр — один з найбільших на півдні України.
За інформацією директора театру Олександр Книга, практично відразу після звільнення Херсона театр відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні — артхабі в укритті.
Нагадаємо, що 13 лютого, росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.
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Вночі, 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша.
Про це повідомляє Міністерство культури.
Внаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.
Як зазначає Мінкульт, цей театр — один з найбільших на півдні України.
За інформацією директора театру Олександр Книга, практично відразу після звільнення Херсона театр відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні — артхабі в укритті.
Нагадаємо, що 13 лютого, росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.