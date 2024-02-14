Херсонський театр імені Куліша, фото з відкритих джерел

Вночі, 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша.

Про це повідомляє Міністерство культури.

Внаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.

Як зазначає Мінкульт, цей театр — один з найбільших на півдні України.

За інформацією директора театру Олександр Книга, практично відразу після звільнення Херсона театр відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні — артхабі в укритті.

Нагадаємо, що 13 лютого, росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.



