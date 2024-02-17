Пожежа у житловому будинку у Миколаєві. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаївській області впродовж доби миколаївські вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що перший інцидент зареєстровано о 19:06 в не експлуатованій споруді у Миколаєві. Двома відділеннями 1 державної пожежно-рятувальної частини пожежу площею 17 квадратних метрів ліквідовано менш ніж за пів години.

Окрім того, 17 лютого близько 03:30 вогнеборці загасили пожежу легкового автомобіля на території приватного домоволодіння у Вознесенську. Площа горіння склала 4 квадратних метри. Професійними діями чергового караулу врятовано від вогню поряд розташований житловий будинок.

В обох епізодах обійшлось без постраждалих та травмованих. Причини виникнення горіння встановлюють спеціалісти.

Всього до гасіння залучалось три одиниці спецтехніки та 13 рятувальників особового складу.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

У середу, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.