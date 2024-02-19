У Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 20 дерев породи «Клен».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За даними екоінспекції, зелені насадження було знищено у полезахисній смузі дорогою у селі Кандибине, Миколаївської області.

Загальний розмір збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства, становить понад 43 тисячі гривень.

За скоєний злочин на правопорушника подано заяву до органів охорони.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».