Поляки заблокували рух для вантажівок на пункті пропуску «Угринів — Долгобичув». Фото: Wojtek Jargilo

На пункті пропуску «Угринів — Долгобичув» поляки поновили блокування руху вантажних автомобілів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що блокування почалося приблизно о 09:00. Через це виникли ускладнення руху як на виїзді з Польщі, так і на в’їзді до країни.

У ДПСУ закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.