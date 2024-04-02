На пункті пропуску «Угринів — Долгобичув» поляки поновили блокування руху вантажних автомобілів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що блокування почалося приблизно о 09:00. Через це виникли ускладнення руху як на виїзді з Польщі, так і на в’їзді до країни.
У ДПСУ закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
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На пункті пропуску «Угринів — Долгобичув» поляки поновили блокування руху вантажних автомобілів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що блокування почалося приблизно о 09:00. Через це виникли ускладнення руху як на виїзді з Польщі, так і на в’їзді до країни.
У ДПСУ закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.