Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Констянтиновці / Фото: Нацполіція

Рятувальники завершили пошукову операцію на місці вчорашнього авіаудару росіянами по багатоквартирному будинку у Констянтиновці, що на Донеччині. З-під завалів дістали двох загиблих.

Це 12-річний хлопчик і його 42-річна мати, повідомили у поліції Донецької області.

На Костянтинівку Росія скинула три керовані авіабомби «КАБ-500», одна з них поцілила в житловий будинок.

Внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів. Двоє людей зазнали поранень. Допомогу постраждалим надавали парамедики поліції Донеччини.

Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків, навчальний заклад, храм, 4 магазини, 8 торгових павільйонів.

Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Констянтиновці / Фото: Нацполіція Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Констянтиновці / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.

В ніч на 10 квітня росіяни пошкодили рекреаційний об'єкт в Очаківській громаді Внаслідок атаки спалахнула пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.

У Миколаївській області внаслідок аварійного відключення ввели обмеження на споживання електроенергії. Без відключення станом на 06:00 без світла була перша черга споживачів, пізніше додатково знеструмлено було і другу чергу. До 8 ранку енергетики заживили всіх відключених споживачів.