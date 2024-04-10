На Миколаївщині введено обмеження споживання електроенергії, фото з відкритих джерел

У Миколаївській області внаслідок аварійного відключення ввели обмеження на споживання електроенергії.

Про це вранці 10 квітня повідомили у пресслужбі «Миколаївобленерго».

Без відключення станом на 06:00 без світла була перша черга споживачів, пізніше додатково знеструмлено було і другу чергу.

— Ранок починається з поганих новин! На території половини Миколаївщині сталося аварійне відключення!!! Наші фахівці вже працюють! — повідомили у пресслужбі енергетиків.

У компанії також просять миколаївців та жителів області обмежити споживання електроенергії до мінімуму на момент підключення після усунення аварії.

Згідно графіків, які функціонували торік, без світла наступні населені пункти:

Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік

Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік Скриншоти з документа погодинних відключень електроенергії на Миколаївщині станом на 2023 рік

Також вранці у КП «Миколаївелектротранс» попередили, що сьогодні до 9:00 трамваї та тролейбуси не працюватимуть на маршрутах міста.

— Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — написали у підприємстві.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків директора АТ «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що у Миколаївській області станом на 30 березня 2024 року дефіциту потужностей у споживанні електроенергії немає.

Ситуація зі світлом на Миколаївщині

У листопаді 2023 року виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

На початку січня 2024 року в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подавали і вимикали кожних дві години за різними адресами. Така ситуація склалася через влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури артилерійського снаряду у четвер, 4 січня. Через пожежу на підстанції без електроенергії залишилося 17,4 тисяч побутових та 3 тисячі юридичних споживачів. Тоді, за добу вдалося заживити 9,7 тисяч абонентів.

Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. Водночас в «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни, повідомив директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків в інтерв'ю «НикВести».